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MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHATürkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar kuruldu.

26.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:53
MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk yapmasına izin verilmiyor. Vatandaşlar ise girişlere yerleştirilen termal kameralardan oldukça memnun. Marmaray'ı kullanan bir vatandaş yapılan yeni uygulama ile ilgili, "Ben ilk gelirken Marmaray'a binmiştim. Fark ettim kamerayı gördüm. Dedim bir şey için burada herhalde kamera. Ama güzel bir uygulama memnun oldum şahsen. Toplu taşımayı kullanırken bir gerginlik oluyor insanlarda. Hem çok yakın mesafede yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda ateşi ölçebilen bir sisteme geçildiyse çok memnun oldum." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Termal kamerayı izleyen güvenlik görevlisi

-Termal kameradan ekrana yansıyan görüntüler

-Vatandaşların termal kameranın önünden geçmesi

-Güvenlik görevlisinin vatandaşları uyarması

-Vatandaşlar ile röp

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaray, Termal, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››MARMARAY İSTASYONLARINA TERMAL KAMERALAR KURULDU - Haberler

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