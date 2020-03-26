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Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray istasyonlarında termal kameralı önlem alındı. İstasyona giriş ve çıkış yapan yolcuların ve personelin vücut ısıları termal kameralar sayesinde ölçülüyor.

26.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:15

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray istasyonlarında termal kameralı dönem başlatıldı. İstasyonlara kurulan termal kameralar aracılığıyla istasyona giriş ve çıkış yapan yolcu ve personelin vücut ısıları ölçülüyor.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Termal kamera sayesinde, yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerin diğer yolcularla aynı ortamda bulunmasının önlenmesi amaçlanıyor. Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanlara istasyondaki sağlık ekiplerince müdahale ediliyor, ardından ambulansla sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Bu sayede hem yolcular hem de personeller arasında koronavirüsün yayılma riskine karşı önlem alınıyor.

"ÇOK İYİ BİR UYGULAMA"

Yolculardan Batuhan Tuna, "Çok iyi bir uygulama. Çünkü ciddiye almayanlar var. Tedbir amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. En azından bir nebze risk azalmış olur" dedi.

Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaray, Termal, Ekonomi, Güncel

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istanbul'da Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı

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