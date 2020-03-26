Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi

Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi Korona virüs tedbirleri kapsamında Marmaray istasyonlarında termal kameralı önlem alındı.

26.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:50
Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Marmaray istasyonlarında termal kameralı önlem alındı. İstasyona giriş ve çıkış yapan yolcuların ve personelin vücut ısıları termal kameralar sayesinde ölçülüyor.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Marmaray istasyonlarında termal kameralı dönem başlatıldı. İstasyonlara kurulan termal kameralar aracılığıyla istasyona giriş ve çıkış yapan yolcu ve personelin vücut ısıları ölçülüyor. Termal kamera sayesinde, yüksek ateş belirtisi gösteren kişilerin diğer yolcularla aynı ortamda bulunmasının önlenmesi amaçlanıyor. Vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olanlara istasyondaki sağlık ekiplerince müdahale ediliyor, ardından ambulansla sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Bu sayede hem yolcular hem de personeller arasında korona virüsün yayılma riskine karşı önlem alınıyor.
Yolculardan Batuhan Tuna, "Çok iyi bir uygulama. Çünkü ciddiye almayanlar var. Tedbir amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. En azından bir nebze risk azalmış olur" dedi. Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaray, Termal, Genel

Haberin Videosu :

Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Marmaray istasyonlarında korona virüse karşı termal kamera dönemi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:02: Merkez Bankası, Bankalar Birliği ile Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine etkilerini görüştü - Haberler 22:01: ALD Automotive'de atama - Haberler 22:01: Motul ve Sherco global iş birliği anlaşması yaptı - Haberler 22:01: Volvo Cars kamyondan trene geçiyor - Haberler 22:01: Toyota Mirai ile 5 milyon kilometre - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler 20:14: Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?