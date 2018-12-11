Teknik Bir Arıza Nedeniyle Duran Marmaray Seferleri, Normale Döndü

Marmaray'da saat 18.00 sıralarında seferler çift yönlü olarak durmuştu. Otobüslerle ulaşımı sağlayan İBB'den yapılan yeni açıklamada, "Marmaray'da saat 20.00 itibariyle yolcu alımına başlanmış olup, 15 dakika aralıklarla seferler yapılacaktır." bilgisi verildi.

SEFERLER YAKLAŞIK 2 SAAT YAPILAMADI

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapıldı. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 saat yapılamayan Marmaray seferleri, arızanın giderilmesinin ardından 15 dakika arayla yapılamaya başladı.

İBB'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI

İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"SEFERLER 15 DAKİKA ARALIKLARLA YAPILACAKTIR"

Öte yandan, İBB'den yapılan yeni açıklamada, "Marmaray'da saat 20.00 itibariyle yolcu alımına başlanmış olup, 15 dakika aralıklarla seferler yapılacaktır." bilgisi verildi.