Marmaray Seferleri Yapılamıyor (3)

MARMARAY seferleri çift yönlü yapılamıyor. İBB
'den yapılan açıklamada Marmaray
seferlerinin yapılamamasından dolayı Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı, Kazlıçeşme duraklarına otobüs seferleri düzenlendiği bildirildi.
Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.
İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
İBB'den MARMARAY AÇIKLAMASI İstanbul
büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT
tarafından Üsküdar
Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Marmaray
11 Aralık 2018 Salı 19:28