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Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor

Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.

11.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:28
Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
Marmaray 'ın Halkalı- Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaray, Halkalı, Gebze, Güncel
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