Marmaray seferleri yarım saatlik aralıklarla devam ediyor
Marmaray'ın Halkalı-Gebze tren seferleri, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan görevli ve vatandaşların ulaşımlarının sağlanması amacıyla yarım saat aralıklarla yapılıyor.
11.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:28
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmaray Halkalı-Gebze tren seferlerinin, sokağa çıkma yasağı kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşların, ev, iş ve görev yerlerine ulaşmaları için 06.00-22.00 arası yarım saatte bir yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA