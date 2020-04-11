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Marmaray ve Başkentray, yarım saat aralıklarla sefer yapacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:57
Marmaray ve Başkentray, yarım saat aralıklarla sefer yapacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara 'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmaray, Ankara, Güncel
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