Marmarbirlik, 8 okulu boyattı

2020 eğitim öğretim yılı öncesi 'Okullarımızı güzelleştiriyoruz' sosyal sorumluluk projesi kapsamında 8 okulu boyattı.?Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörünün önemli kuruluşlarından Marmarabirlik, bir yandan dünya standartlarında üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk projeleri ile ses getirmeye devam ediyor. Marmarabirlik, 2019- 2020 eğitim- öğretim yılı öncesi 'Okullarımızı güzelleştiriyoruz' çalışmasıyla örnek bir projeye imza attı. Proje kapsamında birliğe bağlı 8 kooperatif bölgesinde ihtiyacı olan köy ve mahalle ilköğretim okulları boyatıldı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle Gemlik'te Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu, Mudanya'da Çayönü İlkokulu, Orhangazi'de Narlıca İlkokulu, İznik'te Müşküle İlkokulu, Balıkesir Erdek'te İstiklal İlkokulu, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik Mahallesi'nde On Sekiz Eylül İlkokulu, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu, Marmara Adası'nda Topağaç İlkokulu boyatıldı.'EĞİTİME VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ'Proje ile yakından ilgilenen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Zeytin üreticisinin bulunduğu bölgelerde yer alan okulların fiziki şartlarının iyileştirmesinde Marmarabirlik'in de katkısının olmasını istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Öğrencilerimizin eğitim yuvalarını güzelleştirmek adına gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumuz bu çalışma, eğitime verilen önemin bir göstergesidir" dedi.Marmarabirlik için sosyal projelerin önemine vurgu yapan Asa, şunları söyledi:"Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşımaktadır. Tüketiciler artık sadece aldıkları ürün, hizmetin kalitesi ve fiyatı ile değil; bunları üreten kurumun topluma hizmet anlamında sosyal sorumluluğunu yerine getirip getirmediği ile de ilgilenmektedir. Bu sebeple Marmarabirlik ailesi olarak alınan karar doğrultusunda, "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."