Marmarada'daki Depremin Ardından Jeoloji Mühendisi Okan Tüysüz: Beklenen İstanbul Depremi Her An Olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, merkkez üssü Yalova Çınarcık olan ve 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"ŞU AN İÇİN TELAŞA GEREK YOK"

Hem deniz içerisinde hem de karadaki Kuzey Anadolu fayının güney koluyla bağlantılı ya da paralel fayların varlığının bilindiğini ifade eden Tüysüz, " 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Bu deprem yıkıcı değil ama yüzeye yakın olması nedeniyle geniş alanda hissedilmesi normaldir. Şu an için telaş edilecek bir durum söz konusu değil ama izlemek gerekiyor" dedi.

"MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREMİN ZAMANI SÜRPRİZ OLMAZ"

Tüysüz, yaşanan sarsıntının beklenen İstanbul depremi açısından ne anlama geldiğini ve daha büyük bir deprem beklentisi olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"İstanbul için beklediğimiz fay, şu anda olan depremin oldukça kuzeyinde. Beklenen büyük İstanbul depremini yaratacak fay üzerinde etki yaratacak bir faydan bahsetmiyoruz. Ama önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Maalesef ne toplum ne ülke olarak hazırlıklarımızın tamam olmadığı en yetkili ağızlar tarafından ifade edilmekte. Deprem herhangi bir zamanda herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi ve Bingöl'de deprem beklentisi vardır ve zamanı sürpriz olmaz."

TRAKYA DA DEPREMİ HİSSETMİŞ OLABİLİR

Tüysüz Yalova Çınarcık'taki sarsıntının Bursa ve ilçeleri, Tekirdağ civarı ve bir miktar da İznik'te hissedilmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

YALOVA'DAKİ DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.