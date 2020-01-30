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Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:53Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'de depremler devam ediyor. 'nın Marmaris ilçesi açıklarında bugün saat 14.21'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Dairesi verilerine göre 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, Marmaris'e 162.5 kilometre mesafede, 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem, Marmaris ve çevresinden hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan 52 yaşındaki Hayati Kevek, "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi. Emekli işçi 54 yaşındaki Ercan Bulut da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.

Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" dedi.

Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan



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Kaynak: DHA

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