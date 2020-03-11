Marmaris Ak Parti ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen oldu
AK Parti Genel Merkezi tarafından Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
AK Parti Genel Merkezi tarafından Marmaris İlçe Başkanlığına Ceyhun Gökmen atandı.
Marmaris İlçe yönetiminde aktif görev yapan Ceyhun Gökmen, pazar günü yapılan temayül yoklamasının ardından diğer adaylarla birlikte Ankara'ya davet edildi. Ankara'da AK Parti'nin üst düzey yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından yeni Başkan Ceyhun Gökmen oldu. Gökmen "Teşkilatımız için hayırlı olsun. Bana verilen bu onur verici görevi tüm AK Partili arkadaşlarımızla, birlik ve beraberlik içinde omuzlayacağız" dedi. - MUĞLA
Marmaris İlçe yönetiminde aktif görev yapan Ceyhun Gökmen, pazar günü yapılan temayül yoklamasının ardından diğer adaylarla birlikte Ankara'ya davet edildi. Ankara'da AK Parti'nin üst düzey yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından yeni Başkan Ceyhun Gökmen oldu. Gökmen "Teşkilatımız için hayırlı olsun. Bana verilen bu onur verici görevi tüm AK Partili arkadaşlarımızla, birlik ve beraberlik içinde omuzlayacağız" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika
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