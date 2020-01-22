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Marmaris Belediyesi kedileri 'ev'lendirdi

Marmaris Belediyesi, sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yaparak ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırdı.

22.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:37Marmaris Belediyesi kedileri 'ev'lendirdi
Marmaris Belediyesi, sokak kedilerinin üşümemesi için eski araç lastiklerinden kedi evi yaparak ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırdı.

Marmaris Belediyesi, ilçede özellikle gece saatlerinden hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle sokak kedilerinin üşümemesi için harekete geçti. Ekipler, eski araç lastiklerini toplayarak onları kedi evine çevirdi. Toplanan lastikleri montajladıktan sonra boyayan ekipler bunları ilçenin çeşitli noktalarındaki parklara koydu.

Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından montajı yapılan kedi evleri vatandaşların takdirini kazandı. Şimdilik 10 noktaya kedi evi konuşlandırıldığını ama çalışmanın devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, "Okullar açıldıktan sonra da öğrencilerimizle bu tür sosyal sorumluluk projelerini birlikte yapacağız. İlçenin birçok noktasında bu kedi evlerini yerleştireceğiz" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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