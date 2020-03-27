Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaris Belediyesi Korona virüse karşı vatandaşları web sitesi ile bilgilendirmeye başladı

Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı halkı bilinçlendirmek için bir web sitesi kurdu.

27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:51
Marmaris Belediyesi Korona virüse karşı vatandaşları web sitesi ile bilgilendirmeye başladı
Marmaris Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı halkı bilinçlendirmek için bir web sitesi kurdu. "covid19marmaris.com" adıyla kurulan sitede virüs salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatılıp, yapılan çalışmalar aktarılıyor.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte, yıkama, sosyal yardım gibi çalışmalarına devam eden Marmaris Belediyesi bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmek için yoğun bir kampanya yürütüyor.

Sosyal medya, basın, pankart, afiş yoluyla halkı korona virüsü ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendiren Marmaris Belediyesi bir de özel web sitesi kurdu. "covid19marmaris.com" adıyla kurulan sitede virüs salgınına karşı yapılması gerekenler fotoğraf ve videolarla anlatıldı.

Evde kal vurgusunun yapıldığı sitede Marmarislilere hitaben bir yazı da yayınlandı. "Salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz" denilen yazıda şu ifadelere yer verildi; "Yeni tip korona virüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde hiçbir şekilde hafife alınamayacak çok ciddi bir salgına dönüşmüş durumdadır. Marmaris'te de vakaların görülmesi ve artış göstermesi an meselesidir. Üzerinde durmamız gereken husus Marmaris'e salgının gelip gelmeyeceği değil, ne hızda yayılacağı ve sağlık hizmetleri kapasitesini aşıp aşmayacağıdır. Dolayısıyla en kritik konu zaman kazanmak ve şimdiden alacağımız önlemlerle salgının olabildiğince yavaş seyretmesini sağlamaktır. Bu yönde geniş çaplı kamusal tedbirler alınmış olsa da, siz vatandaşlarımızın göstereceği dikkat, hassasiyet ve iş birliği büyük önem taşımaktadır. Marmaris Belediyesi'nin salgınla mücadele kapsamında farkındalığı artırmak ve sizlerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla geliştirmekte olduğu bu web sitesinde güncellenen bilgi ve duyurulara, alınan önlemlere ve dikkat edilmesi gereken hususlara ulaşabilir, bizlerle iletişime geçerek ihtiyaç ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Marmaris Belediyesi Korona virüse karşı vatandaşları web sitesi ile bilgilendirmeye başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: 5 Dakika Adalet: TBMM'ye gelecek infaz paketi ifade özgürlüğünü kapsamıyor - Haber 18:46: İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada... - Haber 18:46: Karasu'da koronavirüs önlemleri - Haber 18:46: Sakarya'da koronavirüs önlemleri - Haber 18:44: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber