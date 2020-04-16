Marmaris Belediyesi maske üretimine başladı

Marmaris Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız ısrarlı görüşmeler ve talebimiz sonucu; Marmaris'te Coronavirüs Salgını nedeniyle oluşan maske ihtiyacına Marmaris Belediyesi, maske üreterek çözüm olmaya çalışıyor.

Marmaris Belediyesinden verilen bilgiye göre; Koronavirüs salgını sonrasında maske stoklarında yaşanan sıkıntı nedeniyle Marmaris Belediyesi her aşaması titizlikle planlanan bir maske üretim süreci başlattı. Gönüllü vatandaşlar ve terzilerin desteğiyle yola çıkan belediye, günde yaklaşık 1000 adetlik bir üretim gerçekleştiriyor. dezenfekte edilerek atölyeye dönüştürülen Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Salonunda gönüllülerinin desteği ile belediyenin organize ettiği bu imece sürecinde üretilen maskeler; pazar yerlerine alışveriş için gelen ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara, ayrıca sağlık ocaklarına ve ihtiyaç duyan diğer hizmet kurumlarına dağıtılacak, gıda yardım paketleriyle birlikte de vatandaşa ulaştırılacak.

Bu arada Marmaris Belediyesinin maske üretimi, kimi muhtar tarafından da Belediye Başkanı Mehmet Oktay etiket yapılarak; "teşekkürler sayın mehmet oktay bugün biz muhtarlara maske bırakıldı azda olsa halkımıza destek olmaya çalıştınız " şeklinde paylaşılarak, ilgili mahalle sakinlerine duyurulmaya çalışıldı.