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Marmaris Belediyesi'nden örnek karar

Marmaris Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

27.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:20 Marmaris Belediyesi'nden örnek karar
Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir madde de yer aldı. Bu maddeye göre aile içi şiddete başvuran olursa hak edişi eşine ödenecek.

Marmaris Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında 01 Ocak 31 Aralık 2020 tarihini kapsayan memur personele yönelik Sosyal Denge Sözleşmesi, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Şube Başkanı Salih Yıldız tarafından imza altına alındı. Tüm Yerel- Sen ve Belediye, Belediyede çalışan memurlara aylık 965.32 TL ile 998.62 TL arasında sosyal denge tazminatı ödenmesi konusunda el sıkıştı. Memurların yüzü güldü.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Oktay; "Her şartta çalışanın, emekçinin yanında durmaya devam edeceğiz. İmza altına aldığımız bu sözleşmenin memur statüsündeki mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sözleşmede yer alan 21. maddeyse dikkat çekti. Kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi amacıyla sözleşmede yer verilen maddede aile bireylerine şiddet uygulayan personelin hak ettiği ücretin eşine verilmesi hükmü yer aldı. 21. Maddenin a bendinde "Sözleşmeden yararlanan belediye çalışanlarının ailesinin şikayeti üzerine aile içi şiddet uygulandığı tespit edildiği durumlarda, söz konusu çalışanın sözleşme hükümlerinde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettikleri elinden alınarak, bunlar çalışanın eşine ödenir" denildi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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