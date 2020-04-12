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Marmaris Belediyesi'nden ücretsiz ekmek

Marmaris Belediyesi'nden ücretsiz ekmek İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını Marmaris sorunsuz atlattı.

12.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:10
Marmaris Belediyesi'nden ücretsiz ekmek
MUĞLA - İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağını Marmaris sorunsuz atlattı. Marmaris Belediyesi iki gün boyunca ilçede faaliyet gösteren fırınlarla beraber vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı. Belediye pazar günü ise ekmeği bedava dağıttı.
Korona virüs salgını tebdirleri kapsamında 10 Nisan Cuma akşamı 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerden biri olan Marmaris'te, alınan önlemlerle vatandaş hiçbir sorun yaşamadı.
Marmaris Kaymakamlığı ve diğer yetkili kurumların oluşturduğu komisyonun aldığı kararlar iki gün boyunca harfiyen uygulandı. İlçedeki fırınların araçlarıyla birlikte iki gün boyunca ilçenin tüm mahallelerinde ekmek dağıtımı yapıldı. Belediye zabıtası da fırıncılarla birlikte mahalleleri gezerek hem anons yaptı hem de sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını organize etti. İlk gün ekmekler ücretli olarak satılırken, pazar günü Marmaris Belediyesi ekmeklerin bedava dağıtımını sağladı.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da dağıtımları yerinde denetleyerek vatandaşlara ekmek dağıtımına katıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "Cuma akşamı alınan karar doğrultusunda hızlıca organizasyonumuzu yaparak fırıncılarımızla birlikte kentimizin farklı mahallelerinde seyyar olarak vatandaşlarımıza ekmek ulaşımını sağlıyoruz. Cumartesi günü ücretliydi. Pazar günü ise belediyemizin ikramı olarak vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırdık. Şu ana kadar herhangi bir aksama yaşamadık" dedi.
Evde kal çağrısını yineleyen Oktay, "Bu konuda Marmaris zaten başarılı ancak önümüzdeki günler oldukça hassas. Lütfen önlemlere ve kurallara uymaya devam edelim. Sabredeceğiz ve hep birlikte bu salgının da üstesinden geleceğiz" açıklamasını yaptı. Marmaris Belediyesi’nden ücretsiz ekmek

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Yerel
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