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Marmaris Çam Balı marka olacak

Dünya'nın en kaliteli çam balı olarak gösterilen Marmaris Çam Balı marka olacak.

08.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:08 Marmaris Çam Balı marka olacak
Dünya'nın en kaliteli çam balı olarak gösterilen Çam Balı marka olacak. Turizmde Apiterapi uygulamalarını inceleyebilmek amacıyla, Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından İçmeler'de "Arı Ürünleri, Apiterapi ve Apiturizm Semineri" düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle düzenlenen seminer Apiterapi, sağlık, beslenme gibi konularda görüşler veren, TÜBİTAK Deneysel Tıp Uzmanı ve ARGE Laboratuvarı Kurucusu Doç. Dr. Oytun Erbaş ve yine Apiterapi ve Apiturizm alanında akademik çalışmaları bulunan Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Belma Suna konuşmacı olarak seminere katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Ak Parti ilçe başkanı Osman Ülgen'inde bulunduğu seminerde arı ürünlerinin faydaları, kullanım alanları nedir, Apiterapi'nin hangi hastalıklara iyi geldiği ve dünyada nasıl uygulandığı konuşuldu.

Apiturizm'in nasıl alternatif turizm olarak değerlendirildiği örnekleriyle anlatılarak Marmaris turizmine nasıl katkı sağlayacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

TÜBİTAK uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş: "Bal Alzheimer ve Parkinson için çözüm olabilir" dedi. Balın beyin ve hafıza üzerinde ki olumlu etkileri, yaraları çabuk iyileştirmesi ayrıca kanser hücrelerinin üremesini engellediğini de belirten Doç.Dr.Erbaş "Herkes her sabah 1 tatlı kaşığı bal tüketsin, sağlık için en güzel gıda bal'dır"diyerek salondaki dinleyicilere yararlı bilgiler verdi.

"Yaraları en iyi şekilde bal iyileştirir,hem de yara izi bırakmaz " diyen Doç.Dr. Erbaş, arı ürünlerinin de özellikle bağışıklık sistemi ve üreme sistemi üzerinde ki etkilerinden bahsetti.

TÜBİTAK deneysel tıp uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, Balın içinde bulunan enzim ve vitaminlerin beyin ve cilt sağlığına iyi geldiğini uzun yaşamak isteyen kişinin bal yemesi gerektiğini" söyledi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan "Marmaris'te ilk akla gelen ürünün çam balı olduğunu" belirterek konuşmasına başladı.

Marmaris Çam Balı Evi'ni açarak arıcılık sektörüne katkı sağladıklarını aktaran Mutlu Ayhan, "Marmaris'te 700 arıcı 165 bin kovanda 2 bin 700 ton çam balı üretiyor. 400 arıcımızı daha eğitimlerle alanında uzmanlaştırdık. Arı sütü üretimini arttırarak 60 kilo yaptık. Propolisin yıllık üretimini 1 tona ulaştı. Marmaris çam balı coğrafi işaretimizi de yakın zamanda almak için gerekli müracaatlarımızı yaptık" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Belma Suna ise "Seminere katılan turizmciler, arıcılar ve bal ticareti yapanlar için çok bilgilendirici bir seminer oldu, umarım ilçemiz için yeni bir turizm kapısı açılır" diye konuştu. - MUĞLA

Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

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