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Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.

08.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:51
Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi
Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki limanda bulunan deniz hudut kapısına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında termal kamera konuldu.
Yoğunlukla Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelenlerin kullandığı Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na, turistlerin vücut ısısının kontrolünün sağlanması amacıyla termal kamera yerleştirildi.
Hudut kapısında, ilçeye deniz yoluyla gelenlerin gerekli kontrolleri ve vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra girişlerine izin veriliyor.
Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Rodos Adası, Marmaris, Muğla, Güncel
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