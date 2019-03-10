Türkiye
Triatlon Federasyonunun 2019 yılı takvimindeki ilk yarışı Marmaris
Duatlonu yapıldı. Muğla
'nın Marmaris ilçesindeki duatlona, 310 sporcu katıldı. Yarışlar elit, gençler, yıldızlar, paralimpik, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yapıldı.
Elit, gençler ve yıldızlarda sporcuların mücadele verdiği yarış, 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre tekrar koşu şeklinde sürdü.
Koşuya ve bisiklet yarışlarına, ilçede yaşayan vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi.
Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Serkan
Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarış sezonunun açılışını Marmaris Duatlonu ile yaptıklarını ve yarışların bu ilçede üçüncü kez düzenlendiğini söyledi.
Geniş bir yelpazede sporcuların yarışmalarda yer aldığını belirten Şimşek, "8 milli sporcumuz da bu yarışlarda yer alıyor. Sezonun ilk yarışı olmasına rağmen büyük bir katılım var. Bu spora merak var. Marmaris Duatlonu, Federasyonumuz için de bir test anlamı taşıyor. Güzel bir havada güzel bir beldede yarışları yaptığımız için çok mutluyuz." dedi. Marmaris Belediyesi
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen yarışlar, yaş gruplarındaki mücadelelerle son buldu. Dereceye giren sporcular madalyalarını Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'den aldı.
Marmaris Duatlonu'nda kategorilerinde birinci olanlar şunlar:
Elit erkek: Muhammet Bertuğ
Elit kadın: İpek Öztosun
Paralimpik: Gürkan Çelik
Paralimpik görme engelli: Saldıray Altındağ
Genç erkek (A): Arda Depe
Genç erkek (B): Emir Aracı
Genç kızlar: Melike Yılmaz
Yıldız erkek: Emirhan Çakır
Yıldız kızlar: Özlenen İpek Günad
M3 erkek (A): Bahri Dağcı
M3 erkek (B): Emir Işıl
M3 kızlar (A): Yosun Tutum
M3 kızlar (B): Helin Arıkan
Erkekler 19-24: Yusuf Ateş
Erkekler 25-29: Tolga Kuş
Erkekler 30-34: Cihan Mustafa Asrak
Erkekler 35-39: Mustafa Araç
Erkekler 40-44: Mathieu Paquet
Erkekler 45-49: Sabahattin Artuker
Erkekler 50-54: Mehmet Akarcalı
Erkekler 55-59: Fatih
Birdal
Erkekler 60-64: Fikret Akay
Erkekler 65-100: Ali Bıdı
Kadınlar 25-29: Aslı Simay Yazıcı
Kadınlar 30-34: Dilan Acar
Kadınlar 35-39: Ayşegül Erden
Kadınlar 40-44: Tülin Okyay
Kadınlar 45-49: Selen Eryüce
Kadınlar 60-64: Nermin Fenmen
Türkiye, Marmaris, Spor
Kaynak: AA