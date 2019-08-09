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Marmaris, Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyor

FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi için geri sayım başladı.

09.08.2019 16:22 Marmaris, Dünya Ralli Şampiyonası'na hazırlanıyor
FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi için geri sayım başladı. Sezonun 11'inci durağı olan ralli, 12 - 15 Eylül tarihleri arasında Marmaris merkezli olarak Muğla'da organize edilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen yarış, 4 gün sürecek.
Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası'nın katkılarıyla düzenlenen rallinin bu yıl eklenen iki yeni etapla daha da çekişmeli mücadelelere sahne olması bekleniyor.
12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabıyla başlayarak 3 gün boyunca Marmaris - Datça - Muğla bölgesindeki etaplarda devam edecek olan ralli, bu yıl yine hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek. Bir sezonda 5 milyona yakın seyircinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor.
Dünya genelinde 155 televizyon kanalından 849 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın Türkiye ayağı geçen yıl global medya değerlendirmesi raporlarına göre 14 ülke arasında ilk 5 içerisinde yer almış, karşılama, konaklama, gastronomi ve ağırlama konularını kapsayan değerlendirmede 3'üncü sırayı alarak Türk misafirperverliğini ve kültürünü dünyaya en iyi şekilde göstermişti. Ayrıca organizasyon Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu raporuna göre; "Çevre İçin Eylem" Programı kapsamında ilk senesinde 3 üzerinden 2 yıldız almıştı.



Marmaris, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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