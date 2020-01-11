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Marmaris'e demir atan mega yat için 200 bin litre akaryakıt alındı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine demir atan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt takviyesi yapıldı.

11.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:18Marmaris'e demir atan mega yat için 200 bin litre akaryakıt alındı

MUĞLA'nın ilçesine demir atan 'Faith' adlı lüks yata, 200 bin litre akaryakıt takviyesi yapıldı.

ABD'de faaliyet gösteren zengin kişilere finansal uzmanlık sağlayan bir holdinge ait 200 milyon dolar değerindeki 'Faith' adlı mega yat, Marmaris'teki limana demir attı. 97 metre uzunluğunda ve Cayman Adaları bayraklı yat, ilçe merkezindeki gümrüklü limanda görenlerin dikkatini çekti. Akdeniz ve Güney Ege kıyılarını dolaştıktan sonra dün akşam ilçe körfezine giriş yapan yat, bu sabah İzmir'in Aliağa ilçesinden gelen tankerlerden 1 milyon 200 bin lira değerinde 200 bin litre gümrüksüz yakıt ikmali yaptı. Ultra lüks olan, 9 kabini ile 30 kişiyi ağırlayan mega yatta salonu, özel toplantılar için salon, mini havuz bulunuyor. İçindeki misafirleri sır gibi saklanan mega yatın gıda ve akaryakıt ikmali ile birlikte ülkeye 2 milyon lira kazandıracağı, sonrasında Yunanistan adalarına gideceği öğrenildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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