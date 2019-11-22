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Marmaris'e gemiyle 1448 İngiliz turist geldi

MARMARİS'e, 45 yaş üstü 1448 İngiliz yolcusu ile 616 mürettebatı bulunan 'Marella Dream' adlı lüks yolcu gemisi geldi.

22.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:33Marmaris'e gemiyle 1448 İngiliz turist geldi

MARMARİS'e, 45 yaş üstü 1448 İngiliz yolcusu ile 616 mürettebatı bulunan 'Marella Dream' adlı lüks yolcu gemisi geldi.

'nın ilçesinden hareket eden Malta bayraklı lüks yolcu gemisi 'Marella Dream', bugün 'e geldi. Yat Limanı'ndaki gümrüklü alana demir atan gemiden çoğunluğu 45 yaş ve üstü İngiliz 1448 yolcu ile 616 mürettebat inip, ilçeyi gezdi. Bazı turistler önceden planlanmış kültür turlarına katılırken, bazıları da kafeterya ve restoranlarda oturmayı tercih etti. Kapalı Çarşı'daki hediyelik eşya dükkanından alışveriş yapanlar da esnafın yüzünü güldürdü.

Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Lüks yolcu gemisi, Marmarisimize 2 ayda 4 planlı ziyaret yapacak. Yolcu gemisiyle gelenlerin çoğunluğu İngiliz vatandaşları" dedi.



Marmaris, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

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