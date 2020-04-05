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Marmaris'e şehir dışından gelenler evlerinden çıkmıyor

Marmaris'te yetkililerden alınan bilgiye turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde yaklaşık 12 bin yazlık bulunmakta.

05.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Marmaris'e şehir dışından gelenler evlerinden çıkmıyor
Marmaris 'te yetkililerden alınan bilgiye turistik 13 kırsal mahalle ile ilçe merkezinde yaklaşık 12 bin yazlık bulunmakta. İlçe Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre son 30 günde ilçe merkezi ve turistik kırsal mahallelere 25 bin özel araç girişi yaptı. 34 plakalılar başta olmak üzere, 06, 26, 20, 04,33 plakalar çoğunlukta.

Kırsal turistik Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Bizim nüfusumuz bin civarındadır. Dışarıdan gelenlerle birlikte toplam 2500-3000 civarında. Yazın eşi ile tatile geliyorlardı. Şimdi çocukları, anne, babaları ve akrabaları ile toplu gelmişler. İl dışına çıkma yasağı başladığında son altı günde 14 gün izole olması gereken üç aile bize bildirildi. Onları arayıp 14 gün kuralına uymalarını ihtiyaçlarını bize bildirmelerini söylüyoruz. Burada evleri olanlar tabii ki gelecekler, tatil yapmaya da gelecekler ama bu zamanda değil havalar güzelleşince bu salgın bitince bekliyoruz herkesi" dedi.

Orhaniye Mahallesinde kurulan 10 tezgahlık halk pazarında gıda ürünleri satan Sedat Aslan, "Birkaç farklı kişi görüyoruz ama herkes kurallara uyuyor" dedi.

Turistik Selimiye Mahallesinde otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Selimiye Mahallesinde tüm konaklama tesisleri kapalı. İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelenlerin yazlıkları var. Yazlıklarında dinleniyorlar. Mahallemizde kalabalıkta yok ve herkes tedbirini almış. Zaten çoğunluğunun yazlıkları ya denize sıfır yada deniz manzaralı. Sanki hiç yazlıkçı yokmuş gibi sakin" dedi.

Diğer turistik mahalle muhtarları ise mahallelerine gelen çok fazla yazlıkçı olmadığını gelenlerinde kurallara uyduğunu uymayanları jandarma ekiplerine bildirdiklerini belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selimiye, Orhaniye, Marmaris, Güncel
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