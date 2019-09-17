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Marmaris'e yaban domuzları indi

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine inen ve yiyecek aradıkları sanılan 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

17.09.2019 10:46Marmaris'e yaban domuzları indi
MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine inen ve yiyecek aradıkları sanılan 2 yaban domuzu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çok sayıda otelin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne dün gece, ormanlık alanda 2 yetişkin yaban domuzu indi. Aç kaldıkları için yiyecek aradıkları değerlendirilen domuzları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde çöplerin çevresinde yiyecek ararken görülen domuzlar, vatandaşı fark edince, ürküp, ormanlık bölgeye doğru kaçıyor.
Görüntüler, sosyal medyadan "Yiyecek bulamadıkları için ilçe merkezine iniyor. Ormanlık alanlara yem serpin, yiyecek bırakın. İnsanlara saldırmıyorlar. Kışın çok görürüz" notuyla paylaşıldı.



Cumhuriyet Caddesi, Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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