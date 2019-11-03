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Marmaris'e yeni devlet hastanesi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'e yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.

03.11.2019 17:24Marmaris'e yeni devlet hastanesi
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'e yeni bir devlet hastanesi yapılacağını bildirdi.
Mete, düzenlediği basın toplantısında, Marmaris Devlet Hastanesi ihalesinin 11 Kasım'da yapılacağını söyledi.
Mete, "Sağlık Bakanı'mızla yaptığımız görüşmenin sonucunda da talimatlar verildi. Marmaris Devlet Hastanesi kağıt üzerinde bir proje olmaktan çıktı. İhale şartlarında 700 gün yazıyor ama ben burada bunu geriye çekeceğimizin sözünü veriyorum." dedi.
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ise, Marmaris'e daha kapsamlı bir hastane kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Özellikle yaz aylarında hastanenin yetersiz kaldığını belirten Ülgen, "Yeri ve projesi hazır olan yeni devlet hastanemizin ihalesinin 11 Kasım'da yapılma kararı çıkmıştır. 125 kişilik yatak kapasitesi, 6 ameliyathanesi, 16 yataklı yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı diyaliz ünitesi ve 10 yataklı palyatif ile Marmaris'e yakışır bir hastane olacak." diye konuştu.
Toplantıya AK Parti meclis üyeleri, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri ve bazı partililer katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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