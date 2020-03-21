Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MARMARİS Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor - Haberler

MARMARİS Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor

Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekonomiye katkı sağlayan küçük ölçekli gezi ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler, turizm sezonu öncesi bakıma alındı.

21.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:14
Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ekonomiye katkı sağlayan küçük ölçekli gezi ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler, turizm sezonu öncesi bakıma alındı. Teknelerin nisan başında denize indirilmesi planlanırken, tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle sezonun geç açılma ihtimali bulunduğu belirtildi.
Marmaris'e tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği küçük çaplı gezi ve yolcu taşıma işi yapan teknelerin, bakım ve onarımları devam ediyor. İçmeler Mahallesi'ndeki limana çıkartılan 7 ila 16 metre uzunluğunda değişen 100 tekneye, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Teknelerin sahipleri ve yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğu ve işçiliğine göre 15 gün ile 2 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, denize indirilecek.
KORONAVİRÜS SÜRERSE HAZIRLIKLAR BOŞA GİDECEK
11 metrelik gezi teknesi sahibi ve kaptanı Abdullah Ayhan(46), "Bu virüs böyle devam ederse, tekneleri indiremeyeceğiz karada kalacak. Teknelerin bakımların çoğunluğu yapıldı, öylece hazır bekliyoruz. Turist gelmezse sıkıntı olur" dedi.
11 metrelik yolcu taşıma teknesi bulunan kaptan Erkan Tarım ise, "Ben 45 yaşındayım.15 yaşından bu yana denizlerdeyim. Her ekim ayında tekneler karaya çıkartılır ve turizm sezonun açılmasına 2 ay kala bakımlar, onarımlar başlar. Gelin ve damat gibi bakımları yapıldı. Nisan başında denize indirip Bismillah diyeceğiz" diye konuştu.
11 kişilik gezi teknesinin kaptanı Hakan Katan da, "Babamızdan kalan mirası devam ettiriyorum. Genç yaşlarda deniz ile tanıştım. Bu aylarda kendi imkanlarımla teknemin bakımını yaparım. Nisan başında denize indiririz" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
MARMARİS Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

MARMARİS Gezi ve yolcu taşıyan tekneler turizme hazırlanıyor
Etiketler : Marmaris, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Fransa'da 600 doktor, Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin nasıl defnedileceği belli oldu
Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Berberlerde "kapanma kararı" yoğunluğu - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber Kılıçdaroğlu: Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz - Haber Eskişehir Valiliği, korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı - Haber Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı - Ekonomi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading