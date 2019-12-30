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Marmaris Huzurevi'nde erken yılbaşı

Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri, erken yılbaşı kutlamasıyla eğlendi.

30.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:54 Marmaris Huzurevi'nde erken yılbaşı
Marmaris Belediyesi Huzurevi sakinleri, erken yılbaşı kutlamasıyla eğlendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da programda büyüklerimizi yalnız bırakmadı.

Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde 30 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilen kutlama programına huzurevi sakinlerinin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Huzurevi Derneği Başkanı Canan Adalıoğlu ve dernek yönetimiyle belediye görevlileri katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaşlılarla teker teker sohbet etti, yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi. Huzurevi sakinleri Kale Kültür ve Sanat Derneği korosunun ezgileriyle keyifli zaman geçirirken, Huzurevi sakinlerinden opera sanatçısı Mithat Demokan da bir şarkıyla koroya eşlik etti. Yılbaşı için süslenen salonda gönüllerince eğlenen huzurevi sakinleri yeni yıl öncesi moral buldu.

Kutlama sonunda tiyatro sanatçısı Altan Karındaş, Başkan Mehmet Oktay ve diğer huzurevi yaşayanları hep birlikte pasta keserken, yılbaşı kutlaması fotoğraf çekimiyle son buldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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