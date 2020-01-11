Haberler » Güncel » Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi - Haber

Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi

Marmaris Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Marmaris Ticaret odası destekli "Alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması" konulu seminer gerçekleştirildi.

11.01.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:14Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi
Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Marmaris Ticaret odası destekli "Alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması" konulu seminer gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, Ziraat Mühendisi Duygu Çöpoğlu, Gıda mühendisleri Selin ceylan ve Bengü Demir ve Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmarisli gıda sektörü çalışanlarına bilgilendirme toplantısı yaptı. Aralarında Marmarisli işletme yöneticisi, şefler ve yiyecek içecek departman müdürlerinin bulunduğu toplantı da Nejmettin Kaya gıda denetimleri ve yazılan cezalar ilgili bilgiler verip işverenler ve çalışanların kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini önemle vurguladı.

Konusunun " alerjen maddelerin menü aracılığı ile tüketiciye sunulması olan" seminer de Nejmettin Kaya " Özellikle yurt dışından gelen turistlerin anlaması için menüleriniz de içerikleri açıkça belirtmelisiniz alerjisi olan bir kişi bunun içinde dokunan bir madde var ise onu tüketmez" diyerek üreticilere bilgi verdi.

Seminer de alerjik ürünlerin sunumlarında işaretler ile sunulması ve bu işaretlerin açıklamalarının mutlaka gelen yerli ve yabancı turiste bildirilmesi gerektiği esas konu olurken alerjik ürünlerin neler olduğu vurgulandı.

Gıda alerjisini en çok tetikleyen ürünler; Glüten içeren tahıllar ve bunların ürünleri, kabuklu deniz canlıları ürünleri, yumurta ve ürünleri,süt ve süt ürünleri, balık ve balık ürünleri, hardal,yer fıstığı ve ürünleri,soya fasülyesi ve soya fasülyesi ürünleri,kereviz ve ürünleri,acı bakla ve acı bakla ürünleri, sert kabuklu meyveler ve ürünleri,kükürt dioksit ve sülfitler,yumuşakçalar ve ürünleri, susam ve susam ürünleri olarak katılımcılara anlatıldı.

Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi. - MUĞLA

Marmaris, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06  BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI - Haber
13:06  Almanya'da camiye taşlı saldırı güvenlik kamerasında - Haber
13:05  Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı - Haber
13:03  Yılmaz'dan temizlik işlerine sürpriz ziyaret - Haber
13:02  Düdanlı Gençlerden anlamlı yardım - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 13:09:27