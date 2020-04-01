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Marmaris'in kilit kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marmaris karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, jandarma ve trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin, kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı.

01.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:43
Marmaris'in kilit kontrol noktasında koronavirüs tedbirleri artırıldı

MUĞLA- Marmaris karayolunun 21'inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda, jandarma ve trafik polisleri koronavirüs tedbirleri kapsamında sürücülerin ateşini ölçerek şehir dışından gelenlerin, kimlik bilgileri ve telefon numaralarını kayıt altına aldı.

Marmaris- Muğla karayolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunup, ateşlerini ölçtü. Marmaris ve Datça ilçelerine karayoluyla geçişte önemli bir kontrol noktası görevini yapan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Jandarma ve polis ekipleri, "Zorunlu olunmadığı sürece yolculuk yapmamalarını ve sosyal mesafeyi koruyarak hijyen kurallarına uymalarını" istedi. Bilgilendirmeyi dinleyen sürücüler yanında bulundurdukları dezenfektan ve kolonyaları gösterdi. İzmir'den gelen bir kadın sürücü de ekiplere dezenfektan ikram etti.

Manisa'dan gıda maddesi getiren Ahmet Kopran (35), "Buraya gelinceye kadar 8 noktada denetlendik. Bu tür denetimler çok önemli. Güvenlik kuvvetlerimiz bizim sağlığımız için mücadele ediyor" dedi.

Datça'ya giden Hatice Sevimnur (44) da "Denetimler çok iyi ve daha fazla noktada artırılmalıdır. Her şey bizim sağlığımız için. Tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim" dedi. Arıcılık yapan Metin Uçar (56) ise, "Muğla'dan arı kovanlarıma bakmak için Hisarönü Mahallesi'ne gidiyorum. Mecbur kalmasam evden çıkmayacağım ama kovanların kontrol edilmesi lazım hasat mevsimi yaklaşıyor" diye konuştu.

Jandarma yetkilileri, "Yapılan uyarı ve bilgilendirmelerle araç sayısında azalma yaşandı. Günlük binden fazla araç kontrol edilirken sayı yarı oranda düştü. Şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldükten sonra 14 gün karantina sürelerini uymalarını istiyoruz. Kimlik bilgileri ve cep telefon numaraları kayıt altına alınıyor. 7 gün 24 saat aralıksız kontrollerimiz devam edecek" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Marmaris, Muğla, Güncel
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