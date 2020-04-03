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Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında

Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında Muğla'nın Marmaris ilçesi girişinde polis kontrol noktasında, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.

03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:13
Marmaris 'in tüm giriş noktaları kontrol altında
MUĞLA - Muğla 'nın Marmaris ilçesi girişinde polis kontrol noktasında, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi.
Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçesine geldi. Marmaris'in Muğla karayoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde ise kontroller devam etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, asayiş, terör ve kaçakçılık ekipleri kimliklere dokunmadan sürücülerin uzatmasıyla bilgileri okuyarak sicil taramasını gerçekleştirdi. Tüm sürücülere "Evinizde kalın, zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Maske, eldiven kullanın ve yanınızda dezenfektan bulundurun" uyarısında bulunuldu. Kontroller sırasında uzun bir kuyruk oluştu. Çoğunluğu İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli plakalı araçlar ilçenin kırsal mahallelerindeki yazlıklarına ve Datça ilçesine geçiş yaptı.
Yolda kontrol yapılan araçlardaki sürücülerden Marmaris'te yaşayanlar özellikle şehir dışından gelenlere tepki gösterip "Valimiz girişleri yasaklasın lütfen ilçemize hastalık getirmesinler" diye konuştular. Marmaris’in tüm giriş noktaları kontrol altında

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Jandarma, Polis, Muğla, 3. Sayfa

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Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında
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