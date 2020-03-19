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Marmaris Kalesi'nde dezenfeksiyon işlemi yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Marmaris Müze ve Kalesi'nde, dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

19.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:44
Marmaris Kalesi'nde dezenfeksiyon işlemi yapıldı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Marmaris Müze ve Kalesi'nde, dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekipleri, Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi ve kaleye çıkan bütün yollarda Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Kale Müze olarak da bilinen Marmaris Müzesi'nin de içinde yer aldığı Marmaris Kalesi'ne çıkan bütün yolların özel temizlik ürünleriyle yıkanarak ilaçlama yapıldığı bildirildi.
Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, binlerce turistin ziyaret ettiği Marmaris Kalesi'ni iki ekip olarak dezenfekte ettiklerini belirterek, "Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. 130 metre uzunluğunda hortumla tüm kale sokaklarını yıkadık. Bizler insan sağlığı için gerekli önemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızla ortak mücadele ederek bu sorunu kolayca atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

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