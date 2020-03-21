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Marmaris Kaymakamı Aksoy, 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirmesine ilişkin genelgesine uyulmasını isteyen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şahsi cep telefon numarasını vererek,...

21.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:16
Marmaris Kaymakamı Aksoy, 65 yaş ve üstüne telefon numarasını verdi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirmesine ilişkin genelgesine uyulmasını isteyen Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şahsi cep telefon numarasını vererek, ihtiyaç halinde kendisini arayabileceklerini bildirdi.
Aksoy, sosyal paylaşım sitesindeki adresinden, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımına "değerli büyüklerim" diyerek başlayan Aksoy, bütün dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkışlarının sağlık ve esenlikleri için sınırlandırıldığını anımsattı.
Aksoy, genelgenin yürürlükte olduğu süreçte büyüklerinin, başta sağlık sorunları olmak üzere tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması için 155, 156 ve 112 telefon numaralarını arayabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Hepimizin birbirimizin ağabeyi, kardeşi, evladı, annesi, amcası, olduğu anlayışı ile büyüklerimizin acil durumlarda şahsıma ait '0 530 089 02 72' telefondan, whatsApp uygulaması üzerinden ulaşabilirler. Sorunlarının en etkin biçimde çözümlenmesi yasal görevimiz yanında bir vatandaşlık ve vicdan görevimiz olduğunun bilinmesini başta değerli büyüklerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna saygı ile arz ederim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Marmaris, Güncel

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