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Marmaris Kaymakamı Aksoy, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu'na tahsis etti

Muğla'nın Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine makam odasını verdi.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:16
Muğla 'nın Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine makam odasını verdi.
Kaymakamlık hizmet binasında, grup üyelerinin ve sokağa çıkması kısıtlananların yardımına koşan ekipler için oda düzenlemesine gidildi.
Çalışmaların sürdüğü binada, Kaymakam Aksoy, vatandaşların yardımına koşan ekiplerin kullanımı için geçici olarak makam odasını tahsis etti.
Grup üyeleri, Kaymakam Aksoy'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Marmaris Kaymakamı Aksoy, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu’na tahsis etti

Kaynak: AA

Etiketler: Ertuğ Şevket Aksoy, Kaymakamlık, Marmaris, Muğla, Güncel

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Marmaris Kaymakamı Aksoy, makam odasını Vefa Sosyal Destek Grubu'na tahsis etti
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