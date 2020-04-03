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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çetibeli Kontrol noktasını ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yeni tip korona virüsü salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında Çetibeli'deki Jandarma kontrol noktasına ziyaret etti.

03.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:42
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Çetibeli Kontrol noktasını ziyaret etti
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy yeni tip korona virüsü salgının yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınabilmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında Çetibeli'deki Jandarma kontrol noktasına ziyaret etti.

Marmaris'e 21 km mesafede bulunan Çetibeli Jandarma uygulama noktasını ziyaret eden Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Özellikle gurbetten memleketlerine dönen hemşerilerimize,14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları hem sözlü hem de yazılı olarak görevli arkadaşlarımız tarafından anlatılıp kayıt altına alınıyor. Gerekli takipler de yapılacak. Sıkıntılı günleri birlikte atlatacağız" dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşları yeni Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında uyararak, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşların mutlaka uyması gerektiğine dikkat çekti.

Kaymakam Aksoy zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulunarak, "Bu tedbirler vatandaşımızın sağlığı için, toplum sağlığı için. Bir an önce bu süreci atlatmak istiyoruz. 4 husus bizim için çok kıymetli. Sağlık hizmetleri ki bunun diri ve canlı olması lazım. İkincisi gıda hizmeti üretim ve tüketim sevk zincirlerini özellikle muhafaza etmek istiyoruz. Üçüncüsü hijyen, her ortamın izole edilmiş olmasını istiyoruz ve dördüncüsü kamu hizmetleri gördüğünüz gibi rutin devam etmesi gerekmektedir. Bu dörtlü bizler için çok çok kıymetli. Vatandaşlarımıza tekrar kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Alınan tedbirlerimizi, ikazlarımıza mutlaka dikkat etsinler, hassasiyetle yerine getirsinler. Zorunlu olmadığı sürece hiçbir şekilde dışarı çıkılmamasını özellikle istiyoruz. Bu belki de Kovid-19'la mücadelenin en zirvesinden bir önceki aşamasındaki tedbirlerimiz. Çok ilerleyen aşamalarda bu sosyal hareketliliği de azaltmak için daha sıkı tedbirler almamız da söz konusu olabilir" dedi.

Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Aksoy, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte fedakarca ve sabırla görev yapan sağlık personelleri ve kolluk güçlerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma, Marmaris, Güncel
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