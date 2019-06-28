28.06.2019 16:15
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Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi

Marmaris Kent Konseyi başkanını belirledi

Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.

Beş adayın yarıştığı Marmaris Kent Konseyi Başkanlık seçiminde, yeni Başkan Ufuk Beytekin oldu.

Marmaris Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Kent Konseyi Başkanı olabilmek için Ahmet Hür, Ahmet Yaşar Altınöz, İsmail Nejat Özbozdağ, Levent İnan ve Ufuk Beytekin yarıştı. 131 oyun kullanıldığı seçimde ikinci tur oylaması sonucu, 61 oy alan Ufuk Beytekin Marmaris Kent Konseyi Başkanı oldu. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Marmaris , Kent Konseyi , Güncel

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