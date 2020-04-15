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Marmaris Kültür ve Sanat Evi gönüllülerin maske ürettiği atölyeye dönüştürüldü

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiliyor.

15.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:46
Marmaris Kültür ve Sanat Evi gönüllülerin maske ürettiği atölyeye dönüştürüldü
Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiliyor.
Dezenfeksiyon işlemlerinin ardından günde bin maskenin üretildiği atölye faaliyete geçti. Maskeler, pazar yerlerine alışveriş için gelen ancak maskesi bulunmayanlara, sağlık ocaklarına ve ihtiyaç duyan diğer hizmet kurumlarına dağıtılıyor.
Maskeler, gıda yardım paketleriyle de vatandaşlara ulaştırılacak.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, üretim atölyesini ve paketleme bölümünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vatandaşların maskeye kolay ulaşması için oluşturdukları atölyenin amacına uygun olarak çalıştığını belirten Oktay, belli oranda ihtiyacı karşılayacak düzeyde, her türlü hijyenik koşullar sağlanarak standartlara uygun maske ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris Belediyesi, Marmaris, Güncel
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