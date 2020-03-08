Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı
Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara'dan talep edilen termal kameralar takıldı.
08.03.2020 08:59
Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı
MUĞLA - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara 'dan talep edilen termal kameralar takıldı. Termal kamera ile sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek hizmete başladı. Sağlık odası(karantina odası) kuruldu ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile donanım kullanması kararı alındı.Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne "Yeni Korona virüsten nasıl korunabiliriz" pankartları birkaç farklı dilde görünür şekilde yerleştirildi.Turizm sezonu henüz açılmadığı için şimdilik Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen gemi yolcularına yapılan işlemde aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunanlı 96 yolcu ve mürettebat sağlık görevlilerinin başında bulunduğu termal kameralar önünden geçerek kontrolleri yapıldı.Yolcular kameranın çalışmasından memnun ve tedirgin olmadıklarını aksine mutlu olduklarını belirttiler. Termal kamera sağlık görevlileri tarafından belirlenen derece vücut ateşine duyarlı olarak çalışıyor ve her gemi seferinde sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor
MUĞLA - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bulunan gümrüklü deniz limanında, hastalıkların önceden tespit edilip müdahale ve önlem alınması için Ankara 'dan talep edilen termal kameralar takıldı. Termal kamera ile sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar monte edilerek hizmete başladı. Sağlık odası(karantina odası) kuruldu ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile donanım kullanması kararı alındı.Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne "Yeni Korona virüsten nasıl korunabiliriz" pankartları birkaç farklı dilde görünür şekilde yerleştirildi.Turizm sezonu henüz açılmadığı için şimdilik Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotla gelen gemi yolcularına yapılan işlemde aralarında Türk, Gürcü, Alman, İngiliz, Rus, Ukraynalı, Yunanlı 96 yolcu ve mürettebat sağlık görevlilerinin başında bulunduğu termal kameralar önünden geçerek kontrolleri yapıldı.Yolcular kameranın çalışmasından memnun ve tedirgin olmadıklarını aksine mutlu olduklarını belirttiler. Termal kamera sağlık görevlileri tarafından belirlenen derece vücut ateşine duyarlı olarak çalışıyor ve her gemi seferinde sağlık görevlileri tarafından kontrol ediliyor
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Marmaris limanın gelen yolcu girişine termal kamera takıldı
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