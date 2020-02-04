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Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

MUĞLA'nın Marmaris ilçe merkezine yaban domuzu sürüsü indi.

04.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:18Marmaris merkezine inen yaban domuzlarını beslediler

MUĞLA'nın ilçe merkezine yaban domuzu sürüsü indi. Aç oldukları değerlendirilen yaban domuzlarına çevredekiler yiyecek verdi.

Marmaris ilçesinde, oteller ve lüks villaların bulunduğu sitelerle çevrili Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 20.30 sıralarında 6 yaban domuzunu görenler şaşkınlık yaşadı. Bisiklet yolunda bir süre dolaşan yaban domuzları, bir restoranın önüne geldi. domuzlarını görenlerin bazıları korkuyla kapıyı kapatırken, kimisi ise domuzları besleyerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İnsanlara yaklaşmayan yaban domuzları, restoran kenarına bırakılan ekmekleri yedikten sonra bölgedeki ormanlık alana giderek gözden kayboldu.



Cumhuriyet Caddesi, Marmaris, Yaban, Güncel

Kaynak: DHA

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