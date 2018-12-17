Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, Marmaris Yeni Yıl Festivali etkinlikleri kapsamında belediye, kent konseyi ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğinde "Marmaris Noel Pazarı" açıldı.
Kent konseyinin düzenlediği "Noel Pazarı" kapalı pazar alanında kapılarını açtı.
Noel Pazarı'nda kıyafet, el işi ürünler, yiyecek, içecek, ikinci el ürünler ve yılbaşı için hediyelik eşyalar satışa sunuldu.
Açılışa katılan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar
, kent konseyi üyeleri ve sivil toplum örgütlerini, birlikteliklerinden dolayı kutladı. Acar, "Biz turizm beldesiyiz. Hoşgörünün en güzelini bütün misafirlerimize sunmak istiyoruz. Tüm tezgah açan ve emek veren katılımcılara başarılar diliyorum." dedi.
Başkan Acar, konuşmasının ardından tek tek stantları gezerek, stant görevlileri ile sohbet etti, onlara bol kazançlar diledi.
Kadın Meclisi üyeleri, ilçede faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, yerleşik yabancılar ve ilçe sakinlerinin açtıkları 200 standa, yerli ve yabancı turistler ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.
Noel Pazarı iki gün boyunca açık kalacak.
Kaynak: AA