"Marmaris" notalara döküldü

SABRİ KESEN - Eski ilköğretim müfettişlerinden emekli öğretmen 90 yaşındaki alzaymır hastası Arif Hekimoğlu'nun Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris için yazdığı şarkı ölümsüzleşti.Alzaymır hastası olduğu halde ender hatırladığı konulardan biri olan "Marmaris" şarkısı Hekimoğlu'nun torunu İngilizce öğretmeni Aysun Hekimoğlu'nun girişimleriyle müzik öğretmenlerinin ortaklaşa çabaları neticesinde kayıt altına alındı.25 Mart 1929 Marmaris doğumlu Arif Hekimoğlu'nun 1958 yılında yazıp bestelediği ancak kayıt yapamadığı "Marmaris" şarkısını ilçedeki müzik öğretmenleri ve müzisyenler yeniden notalandırdı. Esere seslendirmeyi yapan ilçe korosu hayat verdi.Şarkıyı notalandıran müzik öğretmeni Barış Fırındüzü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arif Hekimoğlu'nun öğretmenler için büyük bir değer olduğunu dile getirdi.Marmaris'teki 75. Yıl Anadolu Mesleki Teknik Lisesi'nde görevli Hekimoğlu'nun torunu Aysun Hekimoğlu'nun kendisine gelerek şarkının yarım kalan öyküsünü anlattığında çok etkilendiğini aktaran Fırındüzü, şöyle devam etti:"Mesai arkadaşım Aysun öğretmen bana bir gün geldi, 'Dedemin bir şarkısı var, biz bunu Marmaris'te duyurmak istiyoruz. Dedem uğraşmış ama netice alamadı. Ben vefa borcu olarak bunu yapmak istiyorum' diye konuyu anlattı. Şarkıyı notaya aldık. Beste çok güzel, sözleri çok güzel, tamamen Marmaris'i anlatıyor. Bunu ölümsüz bir hale getirelim kayıt altına alalım dedik. Marmaris'te yaşayan müzisyenlerle, hocalarımızla başarılı bir amatör kayıt yaptık. Notaya aldık. Koroda seslendirdik. Marmaris'in tanıtımı için güzel anı olarak yaşatmaya çalışacağız."Fırındüzü, şarkının 9/8'lik ölçüde olduğuna ve turistik ilçenin tarihi bir serüvenini de aktardığına değindi.Marmaris'i anlatan şarkıyı bir öğretmenin yazmasının kendisini de gururlandırdığına vurgu yapan Fırındüzü, "Şarkı Marmaris'i anlatıyor, doğasıyla, deniziyle, çamıyla, mehtabıyla. Ben de heyecanlandım güzel bir şarkı. Marmaris ve Marmaris sevdalılarına güzel bir hediye. Biz de hediyenin içinde olduğumuz için mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.Hekimoğlu'nun emekli öğretmen oğlu Osman Hekimoğlu da babasının yıllar önce şarkıyı son haline getirmek istediğini ancak bir türlü gerçekleştiremediğini söyledi. Hekimoğlu, "Babam şarkının orkestra ve müzisyen gruplarınca çalınmasını istedi. Marmaris çok küçük bir yer olduğu için bu şansı elde edemedi. Nihayet bu kadar zaman sonra bugün şarkıyı orkestra çaldı." dedi.Babasının halen İzmir'de huzurevinde hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Hekimoğlu, şunları kaydetti:"Şarkısını söyledikçe neşeleniyor. Sık sık şarkısını mırıldanıyor. Söylerken mimiklerinde değişim ve gülümsemeyi görebiliyoruz. Şarkıyı çok içten gelerek yazmış, derleyip toparlamış. Ud çalıp şarkıyı söylerdi. Şarkının son halini dinlettiğimde mutluluktan uçacaktır."