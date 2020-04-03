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Marmaris öğretmen ve polisevi sağlıkçılara kapısını açtı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına polis ve öğretmenevi ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi.

03.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:39
Marmaris öğretmen ve polisevi sağlıkçılara kapısını açtı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına polis ve öğretmenevi ihtiyaç halinde dinlenmeleri için tahsis edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı genelge kapsamında sosyal tesisler Sağlık çalışanları için açıldı.

81 İl valiliğine 5 gün önce gönderilen genelge ardından Marmaris'in Atatürk Caddesi'nde bulunan Polis Evi ve Çıldır Mahallesi'ndeki öğretmenevi sağlıkçılara açıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerini virüs ihtimalinden uzak tutabilmeleri ve dinlenmeleri için, ihtiyaç duymaları halinde iki sosyal tesis hazır hale getirildi. İki gündür başka şehirlerden gelerek hastanelerde görevlendirilen, ilçe de yaşayan sağlıkçılar kalmaya başladı. - MUĞLA
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Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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