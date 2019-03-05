Marmaris Oktay'ı Bağrına Basıyor

31 Mart Yerel Seçimlerine 25 gün kala vatandaş ziyaretlerini artıran CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay ziyaretlerine, hafta sonunda Marmaris'in en büyük mahallesi olan Armutalan'da devam etti.

Armutalan ziyaretleri sonrasında yeni haftaya Huzurevi ziyaretiyle başlayan CHP Adayı Mehmet Oktay;huzurevi sakinleriyleriyle yaşam şartlarını görüştü ve Marmaris için her gelir grubundan vatanların ihtiyacına cevap olacak, daha iyi bir huzurevinin ve gerçek bir yaşlı bakımevinin yapılmasının zamanının geldiğine dikkat çekti.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerine aralıksız devam eden CHP Adayı OKTAY, gün içerisinde zaman zaman CHP Seçim Ofisi'ne uğrayarak, kendisiyle tanışmak isteyen vatandaşların isteklerini dikkate alarak, seçildiği takdirde yapacağı işler programına alıyor.

Seçime 25 gün kala, Marmaris sakinlerinden her geçen gün artan ilgi gören Oktay; ofis çalışmalarının ve vatandaş ziyaretlerine durmaksızın devam edeceğine dikkat çekerek; "Halkımız neredeyse biz orada olacağız. Marmaris'i ben değil tüm halkımızla birlikte, beraber yönetip sorunları birlikte çözeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler