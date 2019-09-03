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Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor

Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor.

03.09.2019 15:30 Marmaris orman yangınına müdahale sürüyor
Marmaris Taşhan mevkisinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, takviye ekipler istendi.

Muğla-Marmaris karayolu kenarında başlayan orman yangını sonrası Muğla'da konuşlu bulunan 5 helikopter havalandı. Yerden de arazözlerin yangın bölgesine sevk edilirken, yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine İzmir, Denizli ve Antalya'dan da 5 helikopter takviyesi talep edildi.

Çamlık bir bölgede ve karayolu kenarında başlayan orman yangınına çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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