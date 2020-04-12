Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polisler sokak hayvanlarını ve sahildeki kuşları besledi.

12.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:08
Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı
MUĞLA - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polisler sokak hayvanlarını ve sahildeki kuşları besledi.
Korona virüs (Covid-9) tehdidine karşın alınan tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanları da sahipsiz bırakılmadı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak hayvanları ve sahildeki kuşları buğday ve ekmek kırıntıları ile beslediler. Polislerin besledikleri kuşlar hiç ürkmeden polisler tarafından getirilen yemleri yediler.
Görevli polis memuru "Normalde vatandaşlar besliyordu sokak hayvanlarını. Bizim de vicdanımız onların aç kalmasına müsaade etmedi ve beslemeye çıktık" dedi. Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris, Muğla, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Marmaris polisi sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:28: AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin" - Haberler 20:25: Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası - Haberler 20:24: Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler 20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu