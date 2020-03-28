Marmaris sahilleri ve sokakları güzel havaya rağmen boş kaldı (2)

POLİS EKİPLERİNDEN DENETİM

Marmaris 'te polis ekipleri, sahil yürüyüş yolu ile plajları denetledi. Yürüyüş veya spor yapan, bisiklet süren az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak uzaklaştırıldı. Saat 14.00'de başlatılan denetimlerde vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı'nın sınırlandırma genelgesi anlatıldı. Sahil yolundan çıkmak istemeyen vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca belediye ekipleri, araçlarla sokaklarda dolaşarak megafonla 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasak olduğunu ve tüm vatandaşların gerekmedikçe sokağa çıkmaması gerektiğini hatırlattı. Tekvando sporu eğitmeni ve bal üreticisi İlker Coşkun, "Hükümetimiz sahile girmeyin diye bir karar aldıysa, bunu çok iyi karşılıyorum. Tüm halkımıza kurallara uymasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok ciddi bir konu" dedi.

Bir turizm acentesinde rehberlik yapan Bahar Özgüvenç ise "Temiz hava almak için sahildeydik, biraz bana yanlış geldi ama kural ne ise ona uyuyacağız" diye konuştu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA