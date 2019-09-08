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Marmaris sahilleri yabancılara kaldı

MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

08.09.2019 09:55 Marmaris sahilleri yabancılara kaldı
MARMARİS'teki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.
Okulların açılmasına sayılı günler kala yazlıkçı ve tatilcilerin memleketlerine dönmesi, vatandaşların hazırlık için evlerine çekilmesiyle, eşsiz mavi bayraklı plajlar turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te, şehir merkezindeki sahillerde yabancı turistler, tatilin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Heyecan arayanlar ise deniz paraşütü, hamburger ve jet ski ile gün boyu eğlendi.



Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA

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