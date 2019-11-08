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Marmaris stadyumu yenileniyor

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris stadyumunun yenileceğini bildirdi.

08.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04 Marmaris stadyumu yenileniyor
AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, stadyumunun yenileceğini bildirdi.
Mete, ziyaret ettiği Marmaris Stadyumunda yetkililerden bilgi aldı. Buradaki incelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Mete, yaptığı açıklamada, stadyuma yatırım yapılmasının önünde engel olan imar konularını belediyeyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Marmaris'e turizm fakültesi kazandırmak içinde yer ve bina arayışı içinde olduklarını belirten Mete, "Marmaris'e yeni bir şeyler kazandırmanın derdindeyiz. Saha suni çime çevrilecek. Soyunma odaları yenilecek. Sporseverlere daha rahat ve güzel bir imkanı sunacağız." dedi.
Mete, stadyumun yenilenmesi için 2,8 milyonluk yatırım yapılacağını kaydeti.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da gazetecilere stadyumun yenilenmesiyle ilgili teknik detaylar konusunda bilgi verdi.

Kadem Mete, Marmaris, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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