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Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:57Marmaris'te 14 düzensiz göçmen yakalandı
'nın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Armella Koyu'nda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 5 Irak ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen (8 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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