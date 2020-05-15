Marmaris'te 15-20 yaş kişiler maske taktı sosyal mesafeye uymadı

Marmaris'te 15-20 yaş kişiler maske taktı sosyal mesafeye uymadıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15-20 yaş arası sokağa çıkması izin verilen kişiler maske taktı ama sosyal mesafe kurallarına uymadı.

15.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:54
Marmaris'te 15-20 yaş kişiler maske taktı sosyal mesafeye uymadı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15-20 yaş arası sokağa çıkması izin verilen kişiler maske taktı ama sosyal mesafe kurallarına uymadı. Polis, megafonla sürekli uyarılarda bulundu.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dört saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki kişiler, güneşli havayı fırsat bilerek dolaştı, bisiklet sürdü. Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sahil yürüyüş yolları, plajlar, park ve bahçelerin kapalı olması kararıyla 14-20 yaş arası gençler, alışveriş dükkanlarının yoğun olduğu Sevgi Yolu ve Kapalı Çarşı'ya akın etti. Restoran ve kafeteryalar kapalı olduğu için sürekli sokaklarda dolaşan gençler, güneşli havanın tadını yürüyerek ve arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdi. Gençlerin yoğun olduğu sokaklarda polisler megafonla ve yaya dolaşarak 'sosyal mesafe' kuralına uyulması anonsları yaptı. Uzun zamandır görmedikleri arkadaşları ile bir araya gelen 15-20 yaş grubu gençler, maske takıp yan yana yürüyerek "sosyal mesafe' kuralını ihlal etti. Kurallara uymayanlar uyarıldı. Dört saat sokağa çıkma izni verilen kişilerden 'sosyal mesafe' kuralına uymayan, maske takmayan, motosiklete kasksız ve maskesiz çift kişi binen 11 kişiye toplam 5 bin 662 lira para cezası uygulandı. Marmaris’te 15-20 yaş kişiler maske taktı sosyal mesafeye uymadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Marmaris, Polis, Güncel, Haber

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