Marmaris'te 2 ayrı hortum teknelere zarar verdi, dalış teknesini batırdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:17

Marmaris'te 2 ayrı hortum teknelere zarar verdi, dalış teknesini batırdıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 dakika arayla görülen 2 ayrı hortum, 3'ü yelkenli 5 tekneye maddi zarar verdi. Ayrıca 1 dalış teknesini batırdı, bazı teknelerde ise küçük çaplı hasar da oluştu. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği hortum nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.Marmaris ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz Mevkisi'ndeki bir marinada, bugün saat 14.15 sıralarında hortum çıktı. Denizde çıkan hortum marinaya yöneldi. İskele ve karada bulunan 25'er metrelik 3'ü yelkenli tekneyle, 20 metrelik 2 motoryatı devirdi. Teknelerde hasar oluştu. Ayrıca marina içindeki iskelede demirli çok sayıda teknede, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. İlk hortum etkisini yitirdi. 10 dakika sonra bu kez marina açıklarında 2'nci hortum oluştu. Marinanın açığındaki bu 2'nci hortum, açıkta demirli 'Tayvan' isimli dalış teknesini batırdı. İkinci hortum da etkisini yitirdi. Teknedeki 3 personel ise marina görevlilerince kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Yüksel, incelemelerin sürdüğünü bildirdi.